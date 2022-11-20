«رويترز» تشيد بنتائج قمة المناخ COP27: قرارات تاريخية لإنقاذ الكوكب

تناولت وكالة أنباء رويترز، نتائج قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، كما سلّطت الضوء على نجاح الدول النامية في تأسيس صندوق للحصول على تعويضات، معتبرة أنّه «أمر تاريخي».

وذكرت الوكالة العالمية، أنّ الدول المشاركة في COP27، تبنّت صباح اليوم الأحد اتفاقا نهائيا، يتأسس بموجبه صندوق لمساعدة الدول الفقيرة التي تعاني من كوارث مناخية، حيث أقرت الجلسة الأخيرة سريعا وفي البداية، بندا في النص يؤسس لصندوق «الخسائر والأضرار» لمساعدة الدول النامية على تحمل النفقات والتكاليف الفورية لظواهر تحدث بسبب تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات.

إشادات بنتائج قمة المناخ COP27

وأشاد المندوبون بالإنجاز الذي تحقق في إنشاء الصندوق، بهدف مساعدة البلدان الضعيفة على مواجهة العواصف والفيضانات والكوارث الأخرى التي تغذيها الانبعاثات الهائلة للكربون التي تسببها الدول الغنية.

تعهدات مصر في القمة

وتعهدت القمة بتسليط الضوء على محنة الدول الفقيرة التي تواجه العواقب الأكثر فداحة بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، الذي تسببت فيه بالأساس دولا غنية صناعية.

بدورها، قالت أميناث شاونا، وزيرة المناخ في جزر المالديف، إنّ تأسيس الصندوق يوضح التقدم الحادث في COP27، بينما رحبت مبعوثة المناخ من جزر مارشال، بإقرار صندوق الخسائر والأضرار، بينما أضافت كاثي جتنيل-كيجينر: «قال لنا الكثيرون هذا الأسبوع إننا لن نتمكن من إقراره. سعيدة جدا بأنّهم كانوا مخطئين».

الصندوق خطوة مهمة على الطريق

وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ الصندوق خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للدول الفقيرة التي لم تفعل شيئًا يذكر للتسبب في أزمة المناخ، لكنها تعاني أسوأ آثارها.

ترحيب بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار

وقال جوتيريش: «أرحب بقرار إنشاء صندوق للخسائر والأضرار وتشغيله في الفترة المقبلة، من الواضح أنّ هذا لن يكون كافيا، لكنه إشارة سياسية تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء الثقة المكسورة، يجب سماع أصوات أولئك الموجودين على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ».

ويأتي الصندوق كخطوة متطورة لم تحدث في قمم المناخ السابقة في عدة قارات، وهذا يعد أمر إيجابي يجب البناء عليه، ونقطة مهمة للدول النامية التي حصلت لأول مرة على تعهدات بدفع أموال من قبل الدول الغنية في أوقات محددة خلال الأعوام المقبلة.