تكثيف حملات التوعية في الإسكندرية للتعريف بمخاطر الأكياس البلاستيكية

كثفت أحياء وسط والعامرية اليوم حملاتها التوعوية لتعريف المواطنين بمخاطر الأكياس البلاستيكية وأضرارها على صحة الإنسان والبيئة، وذلك بالأماكن العامة والمدارس بنطاق الأحياء.

أضرار الأكياس البلاستيكية

وتابعت عزة سعد رئيس حي وسط، بالتنسيق مع الدكتورة علا سليمان مدير عام إدارة وسط التعليمية، بتنظيم ندوة تثقيفية بمدرسة نبوية موسي الإعدادية النموذجية للبنات بمحرم بك، تحت عنوان «لا للأكياس البلاستيكية» وتم خلالها تعريف الطلاب بأضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بإستخدام بدائل صديقة للبيئة.

طباعة ملصقات توعوية

وتابع السيد موسي رئيس حي العجمي، قيام الأجهزة التنفيذية بالحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بطباعة ملصقات توعوية تحمل شعار «لا للأكياس البلاستيك أحادى الاستخدام»، حيث جرى توزيعها على المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي بالحي بالإضافة إلى تكثيف الحملات بمدارس حي العامرية.

وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات التوعية بمبادرة «لا للأكياس البلاستيكية» التي أطلقتها محافظة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسات المجتمع المدني، وفي إطار مؤتمر المناخ العالمي COP27.