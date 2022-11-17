حملات في مدارس الإسكندرية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية 

كثّفت أحياء الجمرك وشرق والعجمي ومركز ومدينة برج العرب والعامرية أول، حملات التوعية بالأماكن العامة والمدارس لتعريف المواطنين بمخاطر الأكياس البلاستيكية وأضرارها على صحة الإنسان والبيئة، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر المناخ العالمي «COP27»، وفي إطار حملات التوعية بمبادرة «لا للأكياس البلاستيكية»، بالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسات المجتمع المدني.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن اللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، تابع حملات توعية مبادرة «الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية» بنطاق الحي بالتنسيق مع الجمرك التعليمية والأوقاف، وذلك بمدرسة رأس التين الثانوي بنات، حيث تم التوعية بأهمية الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، واستخدام البدائل المناسبة الصديقة للبيئة.

حملات توعية في المدارس بمخاطر الأكياس البلاستيكية

ونفذت الجهات المعنية بحي شرق تحت إشراف الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، بعمل ندوات توعوية بمدرسة بلال بن رباح الابتدائية ومدرسة الشهيد السيد كريم بابيس التانية، ومركز شباب أبيس التانية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وفي حي العجمي برئاسة السيد موسي، تم تنفيذ حملة توعية بالمبادرة، فضلا عن طباعة ملصقات توعية وتوزيعها علي المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وكذلك على المدارس بنطاق الحى.

ندوات توعوية في الأحياء

وتحت إشراف اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بعقد ندوة توعوية بقاعة المجلس تحت عنوان «لا لاستخدام الأكياس البلاستيكية»، وتناول الحوار أهمية الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لما لها من آثار سلبيه على البيئة.

وعقد حي العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران، من خلال الأجهزة المعنية، ندوة بديوان عام الحي للتوعية عن خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على الصحة العامة والبيئة، وأهمية استبدالها بالبدائل المناسبة الصديقة للبيئة.