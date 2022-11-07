«الصرف الصحي» بالإسكندرية تنفذ ورش تعليم أساسيات السباكة بالمدارس

نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سلسلة من ندوات التوعية حول السلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بالشبكة وورش تعليم مبادئ السباكة لطلاب المدارس بمحافظة الإسكندرية.

ووفقا لبيان هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، أشار المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن إدارة التوعية بالشركة نفذت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، ندوات توعوية لطلاب مدارس: الواحة الخضراء بالعامرية، عزيز اباظة بمنتزه ثان، اللبان الابتدائية والميدان الابتدائية بالجمرك، رويال جلوري الإعدادية بالعجمي، العزائم الابتدائية ببرج العرب.

تعليم الطلاب اساسيات عمل السباكة

وأضاف رئيس صرف الإسكندرية، أن الندوات تناولت التوعية بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بالشبكة، والتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها، وتعريف بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ودورها في رفع الخدمات المقدمة للمواطنين، وعمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وأنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

غرس ثقافة الحفاظ على الممتلكات في الطلاب

وأكد «نافع»، أهمية تنمية الوعي المائي وغرس ثقافة الحفاظ علي ممتلكات ومشروعات الدولة لدى الطلاب؛ لتأسيس جيل جديد واع وقادر على تغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة.