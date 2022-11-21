معلومات عن رذاذ الفلفل بعد اختناق 32 طالبة به في قنا.. «مركب كيميائي»

أصيبت 32 طالبة داخل مدرسة الزخرفية الفنية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا باختناق جراء استخدام إحدى الطالبات سبراي رذاذ الفلفل داخل الفصل وجرى نقلهن جميعا لمستشفى نجع حمادي المركزي، وقد جرى خروج جميع المصابات عقب تقديم الإسعافات الأولية لهن واتخذت الجهات المختصة بمحافظة قنا الإجراءات القانونية اللازمة، كما فتحت مديرية التربية والتعليم بقنا تحقيقا بالواقعة.

تعرف رذاذ الفلفل

قال محمد وائل كيميائي لـ«الوطن»: المادة المستخدمة بالواقعة رذاذ الفلفل التي أصابت الطلاب بأعراض تنفسية هي مركب كيميائي، يطلق عليه بخاخ الكابسيسين ويطق عليه كيميائيا oc.

- أنتج للدفاع ضد الحيوانات المفترسة خاصة الدببة.

- أهم عناصره الكيميائية oc وهي مشتقة من نبات الفلفل ويطلق عليها الأوليورين ومذيب الإيثانل.

- وقد عرفته الأسلحة الكيميائية على أنه سلاح مكافح للشغب.

أعراض رذاذ الفلفل

- يسبب تهيج بالعينين وإحساس بالحرقان والعمى المؤقت الذي يستمر لأكثر من ربع ساعة وحرقة بالرئتين وضيقا بالتنفس.

استخدامات رذاذ الفلفل

- يستخدم في عبوات صغيرة لقذف رذاذ الفلفل والبعض يضعها في مسدس مخصص لرش رذاذ الفلفل.

- تستخدمه الفتيات في مصر للدفاع عن نفسها وللحماية الشخصية.

- له عدة أنواع وأسعار وفقا لتصنيع المادة الأساسية بالتكوين ويبدأ سعره من 30 جنيها.