«جنايات سوهاج» تقضي بالسجن المؤبد لعامل هدد مواطنا بسبب خلافات مالية

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد 25 عاما بحق عامل؛ لاتهامه باستعراض القوة والعنف ضد المجني عليه «ع.ا.م» بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج؛ لوجود خلافات مالية بينهما.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى شهر يناير عام 2022 بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، عندما تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، ببلاغ المجني عليه بتعرضه للتهديد واستخدام القوة وإطلاق النيران من سلاح ناري من قبل المتهم «س،ع،س»؛ لوجود خلافات مالية بينهما.

تحريات البحث الجنائي

وأكدت تحريات وحدة البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، صحة الواقعة وتم ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية وذخيرة، واعترف بإطلاق النار على المجني عليه من سلاحه الناري؛ لترويعه ومحاولة بث الرعب في قلبه وتعريض سلامته للخطر، بسبب خلافات بينهما، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المؤبد .