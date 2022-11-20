إصابة طفلين باختناق في حريق شقة سكنية ببورسعيد

أصيب طفلان، باختناق، في حريق هائل نشب بوحدة سكنية بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور ببورسعيد؛ بسبب ماس كهربائي، وجرى نقلهما إلى مستشفى السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، باندلاع حريق في شقة بعمارة سكنية بمساكن عمر بن الخطاب بحي الزهور، وعلى الفور توجه رجال الإطفاء والحماية المدنية وجرى الدفع بسيارتين إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

ماس كهربائي السبب

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في غرفة نوم بالشقة، وبها طفلان أحدهما رضيع تركتهما الأم نائمين، ونزلت للتسوق فاستيقظ الطفل الأكبر على رائحة دخان فشاهد النيران تندلع من الغرفة وهرع إلى الجيران وبدورهم اتصلوا بالمطافئ وجرى إنقاذ الطفلان من الموت بعد أن أصيبا باختناق.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق.