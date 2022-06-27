القبض على مسجل خطر تسبب في مقتل وكيل فرع البحث الجنائي بقنا 

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي واقعة استشهاد ضابط شرطة في قنا ومصرع أحدهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

جاء ذلك في إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمقتل أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمديرية أمن قنا، وصدور قرار النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي الواقعة وهم أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في 19 قضية أبرزها «سرقة – سلاح»، وشقيقه عامل.

استشهاد ضابط شرطة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهمين فى منزل نجل عمومتهما، مُسجل جنائي، وحال استهدافهما واستشعارهما باقتراب القوات أطلقا الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهما بالمثل، ما أسفر عن استشهاد العقيد محمد جمال نصاري محمد، من قوة مديرية أمن قنا، وجرى تحديد مكان اختباء العنصر الإجرامي شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة أبو تشت.

ضبط المتهمين

وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه، وعثر بجواره على بندقية آلية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسلاح أبيض، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وأداة تعاطي مخدر الشابو، وكمية من مسحوق الشابو المخدر، كما ضبط باقي المتهمين وهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية.