ولي العهد السعودي يوجه بتقديم أي دعم تحتاجه قطر خلال كأس العالم

وجَّه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جميع الوزارات بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات إلى قطر لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022.

وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن الأمير محمد بن سلمان وجَّه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر لمساندة جهودها في استضافة كأس العالم، على أن يقوم وزير الرياضة السعودي بمتابعة ذلك.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى قطر فجر اليوم الأحد، تلبيةً لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

انطلاق مونديال قطر 2022

وانطلق منذ قليل على استاد «البيت» بالعاصمة القطرية الدوحة، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، والتي تقام لأول مرة في التاريخ في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط، وسط حضور جماهيري كبير.

افتتاح ينم عن التقارب بين الشعوب

وبدأ حفل افتتاح مونديال 2022 بحوار شيق بين الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان، والشاب القطري المبدع غانم المفتاح أحد ذوي الهمم، والذي تلا آيات عطرة من القرآن الكريم.

وركز الحفل على تقديم رسالة للتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، فيما تم توجيه دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر.