مواصفات كرة كأس العالم قطر 2022.. صنعت في مصر

تحدث سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن واستادات، عن تفاصيل صناعة كرة كأس العالم 2022 بقطر، التي تنطلق بداية من اليوم الأحد، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وعلق الوزيري، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، على صناعة كرة كأس العالم، في مصر: «تشرفت بأن أكون جزءا صغيرا من الإنجاز العظيم ده، مع ابن عمتي وأخويا وشريكي هشام السيد، في مصنع تصنيع كور أديداس، في مصر بلدنا، دعمًا للصناعة، واللي هيكون محطة رئيسية لتصدير كور أديداس للعالم كله، بداية بكأس العالم قطر 2022».

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