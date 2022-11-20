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هشام يكن: صناعة مصر لكرة كأس العالم قطر 2022 أمر يدعو للفخر

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شادي ممدوح
04:00 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
هشام يكن

هشام يكن

قال هشام يكن لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، إن الصناعة المصرية لكرة كأس العالم 2022، الذي ينطلق في قطر اليوم الأحد، وتستمر فعالياته حتى 18 ديسمبر المقبل، أمر يدعو للفخر. 

وأوضح «يكن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «الصناعة المصرية لكرة كأس العالم 2022، فخر لنا جميعا، وتدل على قيمة مصر الكبيرة التي تظل رائدة ومتواجدة في كل مكان وفي كل الأحداث الكبرى»، مشددا على أن الاستادات التي جرى بناؤها في قطر، شارك فيها مصريون، وجرت دعوة رموز مصرية لحضور الافتتاح.

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