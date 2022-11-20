بمشاركة 161 طالبا.. انطلاق فاعليات بطولة المدارس الأولى للشطرنج ببورسعيد

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، انطلاق بطولة المدارس الأولى للشطرنج المقامة بمدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص ومصطفى عكاشة رئيس منطقة القناة للشطرنج ولطفي عمر موجه عام التربية الرياضية والدكتورة غادة عطية مدير مدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية.

البطولة الأولى من نوعها

وصرحت وكيل الوزارة أن بطولة الشطرنج هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية وتقام من أرض محافظة بورسعيد تحت شعار «بورسعيد تقود» تأكيدا على ريادة تعليم بورسعيد لمعظم الأنشطة والفاعليات التربوية التي عممت على مستوى الجمهورية تحت مظلة ودعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

52 مدرسة مشاركة بالبطولة

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن البطولة يشارك فيها 161 طالبا وطالبة يمثلون 52 مدرسة ما بين التعليم العام والفني والخاص وتنظمها مدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية تحت إشراف الإتحاد المصري للشطرنج بالتعاون مع توجيه عام التربية الرياضية وتستمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري.

وقد بدأت فاعليات البطولة بطابور عرض الفرق المشاركة ثم السلام الوطني ثم توالت كلمات كل من مدير المدرسة وموجه عام التربية الرياضية ورئيس منطقة القناة للشطرنج ووكيل الوزارة ثم انصراف طابور العرض لتبدأ الفقرات الاستعراضية ابتهاجا بانطلاق البطولة مقدمة من مدرسة بورسعيد الدولية المتقدمة الدولية ومدرسة بورسعيد الرياضية للبنات.

وعلى هامش البطولة أهدى رئيس منطقة القناة للشطرنج درع الاتحاد المصري للشطرنج لوكيل الوزارة لدورها البارز في دعم وانجاح البطولة كما أهدى نفس الدرع لمدير مدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية لتنظيمها واستضافتها البطولة على ملاعبها.