المصنف الأول إفريقيا في الشطرنج: «اللعبة ساعدتني بالدراسة.. وبدأت وعمري أقل من 5 سنوات»

قال باسم أمين، أعلى مصنف مصري وعربي وإفريقي في الشطرنج، إنه بدأ اللعبة في سن أقل من 5 أعوام، حيث علمه والده الشطرنج: «عندما كنت طفلا، لعبت بالبازل وكنت هادئا، فشعر والدي أن الشطرنج لعبة تناسب شخصيتي، علمني ولعب معي، ولعبت مع أفراد الأسرة».

وأضاف أمين خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «والدي جاب لي مدربين عشان ينمي الموهبة اللي عندي، حتى نافست في البطولات».

أبرز إنجازات باسم أمين

وتابع أعلى مصنف مصري وعربي وإفريقي في الشطرنج، أن أهم البطولات الدولية هو الفوز ببطولة إفريقيا للرجال 5 مرات وبطولة العالم للرجال 3 مرات وثالث عالم للشباب تحت 20 و18 سنة وبطل البحر المتوسط رجال واللعب مع المنتخب الوطني في أولمبياد الشطرنج 7 مرات والحصول على ميدالية ذهبية في المجموعة التصنيفية في مرتين.

وأشار باسم أمين، أعلى مصنف مصري وعربي وإفريقي في الشطرنج، إلى أنه وصل التصنيف 2700 نقطة وهو أمر لم يتكرر في تاريخ مصر والعرب وإفريقيا، ولم يتخطَ هذا التقييم إلا 120 لاعب في تاريخ اللعبة.

مميزات كثيرة للشطرنج

وأكد، أن مميزات الشطرنج يساعد في الدراسة ولا يعطل الطلاب، لأن الدور الواحد قد يستمر لمدة 7 ساعات، وفي التدريبات قد يصل إلى 10 ساعات في اليوم، وبالتالي بعد التمرين كان يمكنه قضاء فترات طويلة في المذاكرة، كما أن تحصيله أسرع والذاكرة والتركيز يكونان في أفضل حالتهما.