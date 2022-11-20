نقيب الأشراف في ذكرى مولد الحسين: مصر محفوظة بآل البيت

قال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إن مصر محفوظة من كل ما يحيط بها من مخاطر ببركة حبها واحتضانها لآل بيت الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم، على مر التاريخ.

ذكرى مولد الإمام الحسين

وأضاف نقيب الأشراف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بمناسبة ذكرى مولد الإمام الحسين: أن «آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مصر، دعوا الله جميعا أن يحفظها مصر من كل سوء، مشددا على أن حب أهل مصر لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جزء من ثقافة الشعب المصري».

ووجه نقيب الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين «رضي الله عنه»، مشددا على أن اهتمام الرئيس بتطوير أضرحة ومساجد آل البيت، يؤكد حرصه الدائم على تطوير واجهة مصر الحضارية الإسلامية، مشيرًا إلى أنها سيكون لها شأن مختلف عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير.

الإمام الحسين

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل، أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.