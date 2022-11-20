عضو مجلس إدارة مسجد الحسين يوضح فضل الاحتفال بحفيد النبي: الرسول أوصانا بمحبته

تحتفل الطرق الصوفية بذكرى قدوم رأس الحسين عليه السلام حتى يوم الثلاثاء المقبل، كعادتها محبي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام.

وقال عبد الغني هندي عضو مجلس إدارة مسجد الحسين، إن الإحتفال بذكرى قدوم رأس الحسين عليه السلام، محببة على قلوب كل المصريين، فمحبة الحسين من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفيد رسول الله، مستشهدا بقول رسول الله: «حسين مني وأنا من حسين، ثم تحدث عن الإمام الحسن صلوات ربي وسلامه عليه، وأدخله في سياق الحديث، وقال أحب الله من أحب الحسن والحسين»، مشيرا إلى أن محبة الحسين وآل البيت من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف هندي، في تصريحات لـ«الوطن»: أن من فضائل الإمام الحسين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ"، وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ ادْعِي لِيَ ابْنَيَّ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ"، وعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنْ الْأَسْبَاطِ"، وعَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا"

وأوضح أن الإمام الحسين، رضي الله عنه استشهد يوم عاشوراء عام 61هـ، واستشهد مع الحسين إخوته الأربعة؛ جعفر، عتيق، محمد، والعباس الأكبر، ونجله الكبير علي، ونجله عبد الله، وكان نجله علي زين العابدين مريضا، فسلم، واستشهد معه أيضًا نجل أخيه القاسم بن الحسن، وعبد الله وعبد الرحمن ابنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب، ومحمد وعون ابنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.. رضي الله عنهم أجمعين.