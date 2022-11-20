تفاصيل العثور على جثة عاطل أسفل الدائري في الوراق

لقى عاطل مصرعه بعد أن حقن نفسه بمخدرات، ووجد الأهالي جثته أسفل الدائري بعزبة المفتاح دائرة القسم، تلقى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى أسفل الدائري دائرة القسم.

معلومات عن المتوفى

على الفور كلف اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، رجال الشرطة بالانتقال إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه ذكر مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية وتوجد آثار حقن بجسده وعُثر بجواره على 4 سرنجات إحداها مدممة وآثار مواد مخدرة.

وفي وقت لاحق، حضرت شقيقته وخالها إلى القسم وقررا بتلقيهما اتصالا هاتفيا من أحد الأهالي يفيد بوفاة شقيق الأولى، وحضرا وتعرفا عليه، 29 عاما، بدون عمل، ومقيم إمبابة، وأن المتوفى يقيم بمفرده منذ 5 سنوات منذ وفاة والدته، وأضافا أنه من متعاطي المواد المخدرة ولا يشتبه في وفاته جنائيا، حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.