تفاصيل جريمة المنيرة الغربية.. مقتل بائع ملابس في مشاجرة بسبب خلافات على الإيجار

لقى بائع ملابس مصرعه في مشاجرة بين طرفين، ضرب على أثرها نجار مسلح المجني عليه بآلة حادة أودت بحياته في الحال، بسبب الإيجار، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بتفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ومتوفى في شارع عمر المختار دائرة القسم، على الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، بانتقال رجال المباحث إلى الواقعة والقبض على الجناة.

وبالانتقتل والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول بائع ملابس 41 عاما، المتوفى، إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر، حداد 43 عاما، شقيق المتوفى، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، كهربائي، 43 عاما، شقيق الثاني مصاب بكسر باليد اليسرى، طرف ثانٍ، نجار مسلح 23 عاما، شقيقة نجار مسلح 16 عاما، وجميعهم مقيمون بذات العنوان على أثر مشادة كلامية بين المتوفى والطرف الثاني بسبب خلافات على الإيجار تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الخامس بالتعدي على الأول بالضرب بآلة حادة «شاكوش» وإحداث إصابته التي أودت بحياته، ألقي القبض على طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الموقف القانوني

المحامي والخبير القانوني حسام سعيد عَرف لـ«الوطن»، أن القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ سواء تم من خلال مشاجرة او حادث سيارة او أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد، ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".