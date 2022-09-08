مصرع شخصين صدمتهما سيارة أعلى دائري القوس الغربي في الوراق

لقي شخصان مصرعهما، متاثرين بإصابتهما حيث صدمتهما سيارة نقل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، أعلى دائري القوس الغربي في الوراق، وتم ضبط قائدها بعد هروبه، وإزالة آثار الحادث، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بوقوع حادث مروري في الوراق

تلقت عمليات نجدة الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى دائري القوس الغربي في الوراق، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية يستقلها شخصان مما أسفر عن مصرعهما، وفر قائدها هاربا.

إزالة آثار الحادث والقبض على قائد السيارة

تمت إزالة آثار الحادث، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من تحديد هوية قائد السيارة والقبض عليه.

أخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

نصائح لتجنب حوادث السير

ووجه اللواء أحمد الشاهد، خبير مروري، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، العديد من النصائح للسائقين من أجل تجنب حوادث السير على الطرق، من أبرزها:

1- فحص كل من الفرامل وإطارات السيارة قبل بدء القيادة.

2- التأكد من حالة المحرك، مع بيان إذا كان المحرك يعمل بشكل جيد من عدمه.

3- التأكد من وجود مياه التبريد داخل السيارة.