النائب علاء قريطم: قطاع الصناعة شهد تنمية حقيقية في عهد الرئيس السيسي

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة شهد تنمية حقيقية في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أهمية وجود استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات.

الصناعة.. قاطرة التنمية ودعم الاقتصاد

وأضاف «قريطم» خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الأحد، أن قطاع الصناعة قاطرة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على حل أزمات نقص مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، ما يؤثر سلبا على عمل المصانع.

وأوضح أن دعم الصناعة الوطنية أمر واجب وضروري الآن للعمل على تحقيق الاكتفاء داخل السوق المحلية وزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج منذ صدور تعليمات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية وتأخر الإفراج الجمركي، وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وإنتاجها.