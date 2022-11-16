غرفة الصناعات الهندسية ترسم خارطة طريق لزيادة الصادرات

عقدت اللجنة التنفيذية لتوطين الصناعة المصرية وزيادة معدلات الصادرات برئاسة المهندس محمد العايدي عضو مجلس إدارة الغرفة اجتماعها الأول بمقر الاتحاد بحضور محمد المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.

شارك في الاجتماع المهندس حمادة داوود نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة الغرفة والمهندس طارق عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة.

سد الفجوة بين الحكومة والوحدات الإنتاجية

وقال المهندس محمد العايدي، إنّ هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس محمد المهندس بهدف سد الفجوة بين الحكومة والوحدات الإنتاجية المتمثلة في المصانع ومناقشة الحوافز المطلوبة لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ومعرفة مكانة الصناعات الهندسية على خارطة التصدير وزيادة الصادرات والاستفادة من مبادرات دعم الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وطرح رؤساء الشعب بالغرفة خلال الاجتماع رؤيتهم لتعميق الصناعة وتنمية قطاعاتهم للوصول الى تحقيق الاهداف الموضوعة.

ومن جانبه قال المهندس تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات إننا نهدف إلى تعميق الصناعة وصولا إلى التصدير وإحلال المنتجات المستوردة لمنتجات محلية وهذا يتطلب أن كل شعبة تبدأ بتحديد 3 مكونات إنتاج يتم استيرادها وعرضها على باقي الشعب لبيان إمكانية توفيرها أو تصنيعها لتحقيق تكامل فيما بيننا، وطالب بضرورة توفير معامل اختبار للمنتجات المعدة للتصدير بشكل أكبر وتفعيل قانون تفضيل المحلي بشكل أكبر وقوي.

وأضاف أيمن سعيد رئيس شعبة السيارات بالغرفة أنه لابد من استثمار وجود المجلس الأعلى للسيارات وصندوق دعم تصنيع السيارات والتواصل معه من خلال الغرفة وخلق نوع من التكامل في القرارات المتخذة والتي تهم القطاع وكذلك لابد من إحداث حالة من التوازن بين المصنعين والمستوردين والاستماع لمقترحات القطاع بالغرفة.

أما المهندس بهاء ديميتري رئيس لجنة الإعلام بالغرفة، فدعا إلى ضرورة اشراك القطاع الخاص الصناعي في أي استراتيجية يتم وضعها من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو غيرها ويجب اشراك ممثلين من مختلف القطاعات الصناعية في وضع استراتيجية الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أنه لابد من التواصل مع المصنعين بشكل مستمر ووضع آليات لحلول المشاكل وليس طرح مشكلات فقط لأننا للأسف نعاني من مشكلة عدم التواصل.

شعبة صناعة السفن والنقل البحري

وذكر اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة السفن والنقل البحري أن وزارة الصناعة والتجارة أعدت استراتيجية لتنمية صناعة السفن وتطويرها في 2009 وكان مستهدفها تحقيق 27 مليار جنيه ونريد ان نعيد هذه الاستراتيجية من جديد مع بعض التعديلات عليها.

وأشار إلى أن مشكلتنا في هذه الصناعة أن 90 %؜ من صناعات السفن صغيرة ولديها تحديات كثيرة مع المحليات والتراخيص ونقص في الحديد الصلب المناسب لصناعة السفن ونحتاج الى التواصل مع الجهات المختلفة لحل هذه التحديات.

ونوه حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية أنه لابد من إيجاد حلول سريعة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة وطالب أيضا بضرورة إقامة معرض سلبي يتم من خلاله طرح كل مستلزمات الإنتاج المستوردة ويتم دعوة كل المصنعين لمعرفة هذه المنتجات وكيفية توفيرها محليا أو قد تكون موجود لدينا ولكن لا نعلم عنها شيئا.

ونوه طارق عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن قطاع الأواني المنزلية على سبيل المثال يعاني من مزاحمة المنتج المستورد للمحلي بشكل كبير مؤكدا أن هذه الصناعة بها اكتفاء ذاتي ماعدا مادة الطلاء التي يتم استيرادها ولابد من دراسة إنشاء مصنع مصري لإنتاج هذه المادة.

ودعت شيماء عليبة عضو مجلس إدارة الغرفة إلى وضع استراتيجية إعلامية لتحقيق رؤية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وكذلك حل ازمة المصانع المتوقفة مع وضع تعريف محدد للمصانع المتعثرة.

شعبة الآلات والمعدات

وعبر ناجي يوسف رئيس شعبة الآلات والمعدات بالغرفة عن تعميق المنتج المحلي قائلا إنه من الممكن أن تكون الشعبة لدينا نواه جيدة لهذا، حيث يوجد لدينا 1500 عضو بالشعبة ولدينا جميع خطوط إنتاج المصانع ولكن لا أحد يعلم شيئا عن هذه المصانع كلها ولابد من التواصل المستمر لمعرفة احتياجات بعضنا وتحقيقها محليا.