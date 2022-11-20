«طاقة النواب» تناقش أزمة ضعف الكهرباء: السرقات هي السبب

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن السرقات للكهرباء تؤدي إلى زيادة أحمال الكهرباء، ما يسبب ضعف الشبكة الكهربائية وتكرار انقطاع التيار، مؤكدا أهمية دور شرطة الكهرباء لمنع هذا الفاقد الذي يؤثر على جودة الكهرباء.

سرقات وضعف الكهرباء

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن معاناة سكان مناطق (المرج الشرقية – بركة الحاج – الفالحة – المرج الغربية – عزب مؤسسة الزكاة) بحي المرج بمحافظة القاهرة من ضعف الشبكة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي وذلك بحضور ممثلي وزارة الكهرباء وكهرباء القاهرة وممثلي محافظة القاهرة.

منطقة صناعية غير مخططة

وعرض النائب أحمد علي تفاصيل طلب الإحاطة، مشيرا إلى أنه هناك منطقة صناعية غير مخططة وهناجر مبنية لشركات لا توجد بها عدادات وفاقد سرقات وكلها خارج الكتلة السكنية وكلها صناعات بير سلم في القطاع غير الرسمي.

يجب إضافة محطات توزيع جديدة

وقال عوض الله إنه لا بد من إضافة محطات توزيع جديدة، وتم الاتفاق على أكثر من قطعة أرض، وبالفعل لا يتبقى سوى دفع مقابل الأرض من الكهرباء أو المحافظة، مشيرا إلى أن مقترح وجود أماكن لمحطات التوزيع ولكن لا بد من توفير الأرض، وأبدت شركة شمال القاهرة للكهرباء من خلال ممثلها بالاجتماع، استعدادها لتوفير تكلفة المكان وتم التوافق على قطعة الأرض بمنطقة زينب الوكيل، كما أبدت المحافظة أيضا مخاطبة الجهة مالكة الأرض لتوفير السعر الدفتري، وبالفعل المحافظة قادرة على دفع الثمن.