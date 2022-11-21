وزير الإنتاج الحربي يبحث تعميق التصنيع المحلي مع بيلاروسيا

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي تيرنتيف، لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين، وتعميق التصنيع المحلي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، حيث رحب الوزير محمد صلاح، بالسفير البيلاروسي في القاهرة، وبالحضور، وأشاد تيرنتيف، بالنجاح الباهر لمصر في تنظيم الحدث العالمي COP27 في شرم الشيخ.

التعاون المصري البيلاروسي

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء، رؤية الوزارة بشأن تعميق التصنيع المحلي بين الجانبين، من خلال التعاون القائم بين عدد من الشركات التابعة للإنتاج الحربي، وعدد من الشركات البيلاروسية في العديد من المجالات، مثل «الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة مازز، معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور، والجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات، والمحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات».

وأكد الوزير محمد صلاح، ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات البيلاروسية التي يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربي، لما يحقق ذلك من زيادة نسبة منافسة هذه المنتجات بالسوق المصري والتصدير للخارج.

التحول الرقمي

من جانبه، أشار سيرجي تيرنتيف، سفير بيلاروسيا في القاهرة، إلى أنّه ناقش إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية، خاصة التي تتعلق بالتحول الرقمي، كما أعرب سفير عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي، من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، عزّزت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع «الإنتاج الحربي» في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب البيلاروسي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات البيلاروسية.