«الإنتاج الحربى» تُنفذ 3 مشروعات لتدعيم «السد العالى»

كشف المهندس طارق بخيت، رئيس شركة حلوان لمحركات الديزل «مصنع 909 الحربى»، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، عن تنفيذ الشركة 3 مشروعات قومية «حساسة جداً»، ولها تقنية عالية لصالح هيئة السد العالى بمحافظة أسوان.

وأوضح رئيس المصنع، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروعات التطوير تضمنت أعمالاً عالية الدقة بجسم السد العالى، فضلاً عن تطوير مصنع «سليكات السد العالى»، وهو مصنع تم إنشاؤه فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لكنه لم يعمل حتى الآن، ويجرى تطويره ورفع كفاءاته حتى يستطيع العمل وتنفيذ أية مهام قد تطلب منه بنجاح، فى ظل التحديات المائية التى تواجهها الدولة المصرية.

وأشار «بخيت» إلى أن المصنع يعمل على تجميع مُحرك متغير السرعة، قابل لتركيبه على السيارات والأوتوبيسات، مضيفاً: «لدينا القدرة والكفاءة لتصنيعه بجودة عالية حال الحاجة لتوريده للسيارات أو المركبات، كما يعمل المصنع على إنتاج محركات أخرى برخصة ألمانية بطاقات 6 و12 كيلو وات، وتعمل كـ(باور بانك) لطلمبات المياه والمولدات الكهربائية».

وتابع «بخيت»: «طلمبة الفلاح المشهورة فى مصر، محركها من داخل مصنعنا»، مشيراً إلى قدرة مصنع «909 الحربى» على إنتاج 4 آلاف محرك فى السنة بنسبة تصنيع محلى 100%، حيث يوجد خطان لإنتاج المحركات فى شبرا وحلوان، وهناك مفاوضات مع شركات إيطالية، وألمانية، وهندية، لتصنيع محرك حديث، بنسبة تصنيع محلى لا تقل عن 80%، ومفاوضات أخرى مع شركة «مينسيك» البيلاروسية لتصنيع محرك جراراتها التى سيتم تجميعها فى مصر.