مع بدء مباريات كأس العالم 2022، واتجاه انظار جميع محبي وعشاق كرة القدم على مستوى العالم الى العاصمة القطرية الدوحة، لتشجيع منتخابتهم ونجوم الكورة العالمية، مما كان الحظ حليفهم فى المشاركة مع منتخباتهم في منافسات كأس العالم 2022.

لذا زادت عمليات البحث، خلال الساعات الماضية، عن تردادت القنوات الناقلة لجميع مباريات كاس العالم، منها قناة الكأس القطرية أكستر، الذي أعلنت عن بث 22 مباراة من مباريات البطولة عبر القناة المفتوحة، إضافة إلى مباريات المنتخبات العربية، وهي نفس مجموعة المباريات التي ستذاع على تردادت القنوات المفتوحة لشبكة قنوات بين سبورت.

تردد قناة الكأس القطرية أكستر الناقلة لمباريات كأس العالم

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال التقرير التالي، تردد قناة الكأس القطرية أكستر، التي تعرض مباريات كأس العالم 2022، والتي جاءت كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قنوات bein sports المفتوحة لبث مباريات كأس العالم

فى نفس السياق، أعلنت مجموعة قنوات bein sports، عرض 22 مباراة من مباريات المجموعات في كأس العالم 2022 على القنوات المفتوحة.

تردد قناة bein sport المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

- أمريكا × ويلز، في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة «المجموعة الثانية».