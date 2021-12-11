تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة لنقل مباراة منتخب مصر والأردن

أنظار الوطن العربي تتجه اليوم السبت 11 ديسمبر نحو الدوحة حيث اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر والأردن المقرر إقامته عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة في الدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب، وتذاع المباراة علي قناة أون تايم سبورت وعدد من القنوات، ولذا يبحث قطاع عريض عن تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة كونها إحدى قنوات التي لها الحق في بث مباريات البطولة المنعقدة في قطر.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نرصد تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على النايل سات، لمشاهدة مباراة منتخب مصر والأردن، والتي جاءت كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

حصول «أون تايم سبورتس» على حقوق بث مباراة مصر والأردن اليوم

وفي سياق متصل كانت قد أعلنت أمس الجمعة 10 ديسمبر، شبكة قنوات «أون تايم سبورتس»، حصولها على حقوق بث مباراة منتخب مصر ضد الأردن بشكل رسمي، وفق منشور رسمي للشبكة عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، والتي تأتي في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021.

تردد قناة «أون تايم سبورتس»

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 10853.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ترددات أخرى

كما نوهت مجموعة قنوات bein sports عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب على القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، دون أن تكون هناك حاجة للاشتراك في القنوات المشفرة، وجاءت الترددات كالتالي:

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.