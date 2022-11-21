الساعة السكانية: 115 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 28 يومًا

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي عدد سكان الجمهورية، إلى 104 ملايين و228 ألف نسمة، اليوم، مقابل 104 ملايين و113 ألف نسمة، في 25 أكتوبر الماضي، بزيادة 115 ألف نسمة تقريبا خلال 28 يوما.

أكبر ثلاث محافظات في عدد السكان

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز، اليوم، أشارت الساعة السكانية إلى أن أكبر ثلاث محافظات في عدد السكان، هي القاهرة بعدد سكان 10 ملايين و190 ألفا و429 نسمة، ثم محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و440 ألفا و810 نسمات، ثم محافظة الشرقية بـ 7 ملايين و848 ألفا و212 نسمة.

المنيا تحتل المرتبة الأعلى بين محافظات الصعيد في عدد السكان

واستعرض تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان بعض محافظات الجمهورية على النحو التالي:

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين نسمة.

- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و816 ألفا و958 نسمة.

- بلغ سكان محافظة المنيا 6 ملايين و824 ألفا و255 نسمة.

- بلغ سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و94 ألفا و61 نسمة.

- بلغ سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و648 ألفا و388 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و657 ألفا و699 نسمة.

- محافظة أسيوط وصل عدد سكانها إلى 4 ملايين و998 ألفا و858 نسمة.

-المنوفية 4 ملايين و701 ألفا و832 نسمة.

- بلغ سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و681 ألفا و921 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و49 ألفا و958 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و587 ألفا.

- بلغ سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و558 ألفا و42 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة أسوان مليونا و640 ألفا و98 نسمة.

-بلغ عدد سكان شمال سيناء 450 ألفا و530 نسمة.

- بلغ عدد سكان جنوب سيناء 114 ألفا و98 نسمة.