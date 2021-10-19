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تعرف على عدد سكان مصر اليوم.. الساعة السكانية: 3.4 مولود بالثانية

ترتيب المحافظات.. القاهرة والجيزة الأعلى والوادي وجنوب سيناء الأقل

كتب:

ماهر هنداوي
12:03 م | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
عدد سكان مصر اليوم الثلاثاء

عدد سكان مصر اليوم الثلاثاء

أعلنت الساعة السكانية، أن عدد سكان مصر، بلغ اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، نحو 102 مليون و520 ألفا و724 نسمة، بواقع 5 الأف مولود في اليوم، و20.6 مولود في الساعة، و3.4 مولود في الثانية الواحدة خلال الفترة من 5 يوليو حتى 19 أكتوبر الجاري.

102 مليون نسمة عدد سكان مصر في 5 يوليو 

وكانت الساعة السكانية قد سجلت وصول عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو 2021، بزيادة بلغت نحو 2 مليون  و520 ألفا و724 نسمة خلال الفترة من 11 فبراير 2020  إلى 19 أكتوبر الجاري (7 أشهر تقريبا).

ورصدت السكانية عدد سكان محافظات الجمهورية بالترتيب حسب الأكثر في عدد السكان، والتي جاءت على النحو التالي: 

القاهرة 10 ملايين نسمة وجنوب سيناء 112 ألفا 

1 - عدد سكان القاهرة 10.077.052 مليون نسمة 

2 - عدد سكان الجيزة 9.295.634 مليون نسمة 

3 - عدد سكان الشرقية 7.723.719 مليون نسمة 

4 - عدد سكان الدقهلية 6.917.948 مليون نسمة 

5 - عدد سكان  البحيرة6.710.058 مليون نسمة 

6 - عدد سكان المنيا6.104.792 مليون نسمة 

7 - عدد سكان القليوبية 6.008.727 مليون نسمة 

8 - عدد سكان سوهاج 5.526.271 مليون نسمة 

9 - عدد سكان الإسكندرية 5.458.797 مليون نسمة 

10 - عدد سكان الغربية 5.331.838 مليون نسمة 

11 - عدد سكان أسيوط  4.881.012 مليون نسمة 

12 - عدد سكان المنوفية 4.629.442مليون نسمة 

13 - عدد سكان الفيوم 3.964.513 مليون نسمة 

14 - عدد سكان كفر الشيخ3.628.151 مليون نسمة 

15 - عدد سكان قنا 3.507.107مليون نسمة 

16 - عدد سكان  بني سويف 3.483.398 مليون نسمة 

17 - عدد سكان أسوان 1.609.649 مليون نسمة 

18 - عدد سكان مرسى مطروح 516.593 ألف نسمة 

19 - عدد سكان دمياط 1.590.376 مليون نسمة 

20 - عدد سكان الإسماعيلية 1.418.588 مليون نسمة 

21 - عدد سكان الأقصر 1.362.867 مليون نسمة 

22 - عدد سكان بورسعيد 782.694 ألف نسمة 

23 - عدد سكان السويس 777.150 ألف  نسمة 

24 - عدد سكان شمال سيناء 450.528 ألف نسمة 

25 - عدد سكان البحر الأحمر 392.459 ألف نسمة 

26 - عدد سكان الوادي الجديد260.067 ألف نسمة 

27 - عدد سكان جنوب سيناء 112.055  ألف نسمة

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