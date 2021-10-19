تعرف على عدد سكان مصر اليوم.. الساعة السكانية: 3.4 مولود بالثانية

أعلنت الساعة السكانية، أن عدد سكان مصر، بلغ اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، نحو 102 مليون و520 ألفا و724 نسمة، بواقع 5 الأف مولود في اليوم، و20.6 مولود في الساعة، و3.4 مولود في الثانية الواحدة خلال الفترة من 5 يوليو حتى 19 أكتوبر الجاري.

102 مليون نسمة عدد سكان مصر في 5 يوليو

وكانت الساعة السكانية قد سجلت وصول عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو 2021، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و520 ألفا و724 نسمة خلال الفترة من 11 فبراير 2020 إلى 19 أكتوبر الجاري (7 أشهر تقريبا).

ورصدت السكانية عدد سكان محافظات الجمهورية بالترتيب حسب الأكثر في عدد السكان، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 10 ملايين نسمة وجنوب سيناء 112 ألفا

1 - عدد سكان القاهرة 10.077.052 مليون نسمة

2 - عدد سكان الجيزة 9.295.634 مليون نسمة

3 - عدد سكان الشرقية 7.723.719 مليون نسمة

4 - عدد سكان الدقهلية 6.917.948 مليون نسمة

5 - عدد سكان البحيرة6.710.058 مليون نسمة

6 - عدد سكان المنيا6.104.792 مليون نسمة

7 - عدد سكان القليوبية 6.008.727 مليون نسمة

8 - عدد سكان سوهاج 5.526.271 مليون نسمة

9 - عدد سكان الإسكندرية 5.458.797 مليون نسمة

10 - عدد سكان الغربية 5.331.838 مليون نسمة

11 - عدد سكان أسيوط 4.881.012 مليون نسمة

12 - عدد سكان المنوفية 4.629.442مليون نسمة

13 - عدد سكان الفيوم 3.964.513 مليون نسمة

14 - عدد سكان كفر الشيخ3.628.151 مليون نسمة

15 - عدد سكان قنا 3.507.107مليون نسمة

16 - عدد سكان بني سويف 3.483.398 مليون نسمة

17 - عدد سكان أسوان 1.609.649 مليون نسمة

18 - عدد سكان مرسى مطروح 516.593 ألف نسمة

19 - عدد سكان دمياط 1.590.376 مليون نسمة

20 - عدد سكان الإسماعيلية 1.418.588 مليون نسمة

21 - عدد سكان الأقصر 1.362.867 مليون نسمة

22 - عدد سكان بورسعيد 782.694 ألف نسمة

23 - عدد سكان السويس 777.150 ألف نسمة

24 - عدد سكان شمال سيناء 450.528 ألف نسمة

25 - عدد سكان البحر الأحمر 392.459 ألف نسمة

26 - عدد سكان الوادي الجديد260.067 ألف نسمة

27 - عدد سكان جنوب سيناء 112.055 ألف نسمة