تعرف على عدد سكان مصر اليوم.. الساعة السكانية: 3.4 مولود بالثانية
ترتيب المحافظات.. القاهرة والجيزة الأعلى والوادي وجنوب سيناء الأقل
كتب:
ماهر هنداوي
12:03 م | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
عدد سكان مصر اليوم الثلاثاء
أعلنت الساعة السكانية، أن عدد سكان مصر، بلغ اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، نحو 102 مليون و520 ألفا و724 نسمة، بواقع 5 الأف مولود في اليوم، و20.6 مولود في الساعة، و3.4 مولود في الثانية الواحدة خلال الفترة من 5 يوليو حتى 19 أكتوبر الجاري.
102 مليون نسمة عدد سكان مصر في 5 يوليو
وكانت الساعة السكانية قد سجلت وصول عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو 2021، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و520 ألفا و724 نسمة خلال الفترة من 11 فبراير 2020 إلى 19 أكتوبر الجاري (7 أشهر تقريبا).
ورصدت السكانية عدد سكان محافظات الجمهورية بالترتيب حسب الأكثر في عدد السكان، والتي جاءت على النحو التالي:
القاهرة 10 ملايين نسمة وجنوب سيناء 112 ألفا
1 - عدد سكان القاهرة 10.077.052 مليون نسمة
2 - عدد سكان الجيزة 9.295.634 مليون نسمة
3 - عدد سكان الشرقية 7.723.719 مليون نسمة
4 - عدد سكان الدقهلية 6.917.948 مليون نسمة
5 - عدد سكان البحيرة6.710.058 مليون نسمة
6 - عدد سكان المنيا6.104.792 مليون نسمة
7 - عدد سكان القليوبية 6.008.727 مليون نسمة
8 - عدد سكان سوهاج 5.526.271 مليون نسمة
9 - عدد سكان الإسكندرية 5.458.797 مليون نسمة
10 - عدد سكان الغربية 5.331.838 مليون نسمة
11 - عدد سكان أسيوط 4.881.012 مليون نسمة
12 - عدد سكان المنوفية 4.629.442مليون نسمة
13 - عدد سكان الفيوم 3.964.513 مليون نسمة
14 - عدد سكان كفر الشيخ3.628.151 مليون نسمة
15 - عدد سكان قنا 3.507.107مليون نسمة
16 - عدد سكان بني سويف 3.483.398 مليون نسمة
17 - عدد سكان أسوان 1.609.649 مليون نسمة
18 - عدد سكان مرسى مطروح 516.593 ألف نسمة
19 - عدد سكان دمياط 1.590.376 مليون نسمة
20 - عدد سكان الإسماعيلية 1.418.588 مليون نسمة
21 - عدد سكان الأقصر 1.362.867 مليون نسمة
22 - عدد سكان بورسعيد 782.694 ألف نسمة
23 - عدد سكان السويس 777.150 ألف نسمة
24 - عدد سكان شمال سيناء 450.528 ألف نسمة
25 - عدد سكان البحر الأحمر 392.459 ألف نسمة
26 - عدد سكان الوادي الجديد260.067 ألف نسمة
27 - عدد سكان جنوب سيناء 112.055 ألف نسمة