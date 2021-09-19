الساعة السكانية بالإحصاء: 56.6 ألف نسمة زيادة في 11 يوما

كشفت الساعة السكانية الإلكترونية، الموجودة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي عدد سكان مصر أمس السبت، 18 سبتمبر 2021، مؤكدة أن عدد السكان بلغ نحو 102 مليون و377 ألفا و167 نسمة، بزيادة بلغت نحو 56.6 ألف نسمة خلال 11 يوما فقط، حيث سجلت الساعة السكانية عدد سكان مصر يوم الثلاثاء 7 سبتمبر الجاري، 102 مليون و320 ألفا و539 نسمة.

10.2 مليون نسمة عدد سكان العاصمة في المركز الأول

ورصدت الساعة السكانية، بالجهاز أعداد سكان القاهرة «العاصمة» وباقي المحافظات، حيث سجلت أعداد سكان محافظة القاهرة بنحو 10 ملايين و210 آلاف و982 نسمة، لتستمر العاصمة في تصدر قائمة المحافظات الأكثر في عدد السكان، وتلتها محافظة الجيزة وعدد سكانها نحو 9 ملايين و395 ألفا و338 نسمة، وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة الشرقية، وبلغ عدد سكانها نحو 7ملايين و786 ألفا و373 نسمة، وفي المركز الرابع حلت محافظة الدقهلية وعدد سكانها بلغ 6 ملايين و911 ألفا و85 نسمة، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6 ملايين و701 ألف و392 نسمة.

المنيا في المركز السادس وعدد سكانها 6.9 مليون نسمة والإسكندرية في المركز العاشر بـ5.3 مليون

كما رصدت الساعة، عدد سكان محافظة المنيا، حيث حلت في المركز السادس وبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين و92 ألفا و284 نسمة، بينما جاءت محافظة القليوبية في المركز السابع وعدد سكانها 6 ملايين و1623 نسمة، وحلت محافظة سوهاج في المركز الثامن وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و572 ألفا و772 نسمة، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز التاسع، وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و454 ألفا و582 نسمة، بينما حلت محافظة الغربية في ذيل قائمة العشر محافظات الأوائل في عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و326 آلفا و300 نسمة.