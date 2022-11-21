3 مباريات قوية في ثاني أيام مونديال قطر 2022 «فيديو»

عرض برنامج «صباح جديد»، من تقديم الإعلامية ليلاس كفوزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا عن مباريات ثاني أيام كأس العالم، التي تحتضنها دولة قطر، وتتجدد الإثارة والمتعة في ثاني أيام المونديال؛ إذ يستمتع عشاق الساحرة المستديرة بـ3 مواجهات مميزة، تبدأ بلقاء إنجلترا وإيران، ثم السنغال أمام هولندا، وأخيرا امريكا ضد ويلز.

منتخب إيران يتمنى تحقيق مفاجأة على حساب إنجلترا

ويتحدى منتخب إيران، كتيبة نظيره الإنجليزي المدججة بالنجوم، تحت قيادة المدير الفني ساوثجيت، الذي ضم لاعبي الدوري الأقوى في العالم، باستثناء بيلنجهام، نجم بروسيا دورتموند الألماني.

ويحاول منتخب الأسود الثلاثة استنساخ إنجاز عام 1966م، في نسخة مونديال قطر، بعد 56 عاما، في الوقت ذاته يسعى المنتخب الإيراني لإحداث مفاجأة على نجوم «البريميرليج»، خلال اللقاء الذي يقام على ملعب «خليفة الدولي» تحت قيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

هولندا يصطدم بطموحات المنتخب السنغالي

ويصطدم المنتخب الهولندي بطموحات نظيره السنغالي، في المباراة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ويسعى أسود التيرانجا إلى تكرار ذكريات ملحمة إسقاط منتخب فرنسا في افتتاح مونديال 2002، حين فاز بهدف نظيف.