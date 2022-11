لأول مرة.. رونالدو وميسي يظهران في إعلان مشترك قبل مونديال قطر 2022

نشر الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة لمشاركتهما في إعلان واحد معًا لأول مرة في تاريخهما، قبل خوض الثنائي كأس العالم قطر 2022.

Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P