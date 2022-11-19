لأول مرة.. رونالدو وميسي يظهران في إعلان مشترك قبل مونديال قطر 2022

نشر الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة لمشاركتهما في إعلان واحد معًا لأول مرة في تاريخهما، قبل خوض الثنائي كأس العالم قطر 2022.

Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2022

الحساب الرسمي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ونشر «كريستيانو رونالدو» صورة تجمعه بالنجم الأرجنتيني، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها: «النصر هو حالة ذهنية، تقليد طويل من صناعة جذوع تصويرها».

مجموعة البرتغال في كأس العالم 2022

ويستعد رونالدو رفقة منتخب بلاده لخوض نهائيات كأس العالم بقطر 2022 والذي يتواجد بها بالمجموعة الثامنة بصحبة منتخبات أوروجواي، وكوريا الجنوبية، وغانا.

مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2022

فيما يتواجد المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم رفقة كل من منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا بالمجموعة الثالثة في كأس العالم 2022.