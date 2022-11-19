رئيس التحرير

أحمد الخطيب

لأول مرة.. رونالدو وميسي يظهران في إعلان مشترك قبل مونديال قطر 2022

كتب:

وسام محمد
11:08 م | السبت 19 نوفمبر 2022
رونالدو وميسي

رونالدو وميسي

نشر الثنائي  كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة  لمشاركتهما في إعلان واحد معًا لأول مرة في تاريخهما، قبل خوض الثنائي كأس العالم قطر 2022.

الحساب الرسمي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ونشر «كريستيانو رونالدو» صورة تجمعه بالنجم الأرجنتيني، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها: «النصر هو حالة ذهنية، تقليد طويل من صناعة جذوع تصويرها».

 مجموعة البرتغال في كأس العالم 2022

ويستعد رونالدو رفقة منتخب بلاده لخوض نهائيات كأس العالم بقطر 2022 والذي يتواجد بها بالمجموعة الثامنة بصحبة منتخبات أوروجواي، وكوريا الجنوبية، وغانا.

مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2022

فيما يتواجد المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم رفقة كل من منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا بالمجموعة الثالثة في كأس العالم 2022.

 

اقرأ المزيد:

رونالدو يتهم الإعلام بالكذب: «عندي 100 خبر منشورين عني.. منهم 5 بس صح»

لأول مرة في مصر.. أبو هشيمة يعلن عن تعاون جديد مع رونالدو لتطوير المواهب الكروية

رونالدو يحصد المركز الـ20 في حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب

تقرير إنجليزي: كلوب صنع من محمد صلاح «رونالدو جديدا»
بقلم وسام محمد