«رياضة كفر الشيخ» تعلن عن اختبارات دفعة جديدة للمشروع القومي للموهوبين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة، فتحت باب التقدم لاختبارات قبول دفعة جديدة " للمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي " في ألعاب " التايكوندو _ المصارعة " وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إيماناً بما حققه المشروع في قدرته على اكتشاف أبطال جدد من مختلف محافظات مصر، مصدر بلادهم في الأولمبياد وبطولات دولية .

مواعيد التسجيل

و مازال التسجيل علي اللينك المنشور متاح، مع تقديم كافة الأوراق بمقر المديرية بإدارة الأداء الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، شريطة التسجيل عبر الرابط التالي:

https://www.emys.app/sport/sport_talent/

التواصل للتقديم

و للتواصل لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاتصال على رقم الهاتف التالى: 01005545479

https://www.emys.app/sport/sport_talent/

يذكر أن محافظة كفر الشيخ يوجد بها عدد 13 إدارة تابعة للشباب والرياضة بالمحافظة منتشرة في كافة ربوع مراكز ومدن المحافظة.