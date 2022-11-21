رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«رياضة كفر الشيخ» تعلن عن اختبارات دفعة جديدة للمشروع القومي للموهوبين

كتب:

خير الله فؤاد
12:21 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
صورة لإعلان اختبارات الشباب والرياضة في كفر الشيخ

صورة لإعلان اختبارات الشباب والرياضة في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة، فتحت باب التقدم لاختبارات قبول دفعة جديدة " للمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي " في ألعاب " التايكوندو _ المصارعة " وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إيماناً بما حققه المشروع في قدرته على اكتشاف أبطال جدد من مختلف محافظات مصر، مصدر بلادهم في الأولمبياد وبطولات دولية .

مواعيد التسجيل 

و مازال التسجيل علي اللينك المنشور متاح، مع تقديم كافة الأوراق بمقر المديرية بإدارة الأداء الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، شريطة التسجيل عبر الرابط التالي: 

 

https://www.emys.app/sport/sport_talent/

التواصل للتقديم 

و للتواصل لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاتصال على رقم الهاتف التالى: 01005545479

https://www.emys.app/sport/sport_talent/

يذكر أن محافظة كفر الشيخ يوجد بها عدد 13 إدارة تابعة للشباب والرياضة بالمحافظة منتشرة في كافة ربوع مراكز ومدن المحافظة.

اقرأ المزيد:

وزير الشباب والرياضة يكرم وكيل الوزارة بكفر الشيخ بمهرجان دوري التميز

الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنظم أمسية رمضانية ثقافية وفنية عبر زووم  

"الشباب والرياضة" بكفر الشيخ تطلق حملة "شارك بصوتك.. كن إيجابيا"

الشباب والرياضة بكفر الشيخ تُطلق حملة لتطهير المراكز والنوادي
بقلم خير الله فؤاد