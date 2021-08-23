وزير الشباب والرياضة يكرم وكيل الوزارة بكفر الشيخ بمهرجان دوري التميز

كرّم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ضمن أفضل 6 من مديري المديريات على مستوى الجمهورية، وأهداه درع التميز، خلال فاعليات مهرجان دورى التميز التي شهدت إعلان فوز مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالمركز الأول على مستوى إقليم شمال الدلتا.

وثمّن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، دور مؤسسة الشباب والرياضة المتميز فى تطوير قدرات الشباب وتقديم البرامج الثقافية والتطوعية وتنمية الوعى لديهم، جانبا إلى جنب الأنشطة الرياضية التى تؤسس لبناء جيل من النشء والشباب قادر على القيادة.

مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تحصد درع التميز

وهنأ مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالحصول على درع التميز والفوز بالمركز الأول على مستوى إقليم شمال الدلتا، حيث يقام المهرجان برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتنفذه الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة للعام الثالث على التوالي، لاختيار أفضل العاملين المتميزين داخل ديوان الوزارة، ومديريات الشباب والرياضة، والإدارات الفرعية، ومراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، في إطار تحفيز روح التنافس والتميز، وتطوير ثقافة العمل الحكومي، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة، والمساهمة فى تعظيم القدرات البشرية من خلال دعم ثقافة التميز.

تم تحديد نقطة انطلاق للمهرجان من نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والعاملين المتميزين الذين تم اختيارهم من قبل لجان التحكيم كأفضل نماذج فى نسخة دوري التميز ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتم تكريمهم خلال فعاليات الاحتفال الذى بدأ بتنفيذ مهرجان رياضي فى الخامسة عصرا و تمام الساعة السابعة بدأ الاحتفال تضمن عرض تقرير حول فعاليات دورى التميز، ومراسم تكريم المتميزين، وعروض فنية متنوعة.

تكريم مدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير إدارة التنمية الرياضية

فى إطار متصل شهد الحفل تكريم مدير إدارة التخطيط والمتابعة و مدير إدارة التنمية الرياضية، ومدير إدارة شباب قلين ومديرى مركزى شباب بيلا وقبريط ضمن أفضل 27 إدارة نشاط بالمديريات، وأفضل 27 إدارة فرعية بالمديرية، وأفضل 53 مركزا للشباب على مستوى الجمهورية بجانب تكريم 27 إدارة تخطيط ومتابعة بالمديريات، وذلك من إجمالى عدد مشاركين وصل إلى 4807 هيئة وإدارة .

كانت وزارة الشباب والرياضة، حددت المشاركين في «دوري التميز»، على مستوى ديوان الوزارة، ومستوى مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية، وتم وضع مجموعة من المحددات للتقييم لآداء الإدارات المختلفة والعاملين بديوان الوزارة تمثل بعضها فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، التكليفات الوزارية، نسبة تنفيذ الخطة المستهدفة، والتعاون مع الإدارات المركزية، والشراكة مع الجهات الخارجية، والجهود المبذولة فى رفع أداء العاملين، وتنقسم مستويات التقييم إلى «أفضل إدارة مركزية، أفضل مدير عام، أفضل موظف بكل إدارة مركزية، أفضل خدمات معاون، الموظف المبتكر».