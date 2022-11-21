ضبط مصنع لإنتاج فلاتر مياه مغشوشة في المرج 

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المدير المسؤول عن مخزن لتجميع فلاتر المياه بالمرج، لإدارته المخزن دون ترخيص، وإنتاج وتصنيع فلاتر المياه المختلفة، مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ودون سجل صناعي من الجهات المختصة، وتجميع فلاتر رديئة وطباعة استيكرات ولصقها على الفلاتر على خلاف الحقيقة دون إشراف صحي بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر داخل المخزن على المشار إليه على «40 فلتر مياه منتج نهائي، و4300 شمعة فلتر مياه، و5000 محبس خزان بلاستيك، و12600 كاب فلتر مياه مراحل مختلفة، و6000 كوع بلاستيك، و1000 موتور كهرباء، و2000 شاسيه حديدي، و300 متر خرطوم مياه، و2000 غطاء زجاج لفلاتر المياه، و2000 استيكر، و2000 كرتونة فارغة»، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.