حكاية جريمة.. شاب يتخلص من فتاة وسط 16 مجندا بالأمن المركزي في الجيزة

«التمثيل قلب جد».. تلخص حكاية مقتل فتاة على يد حبيبها في الجيزة، حدثت الجريمة في عام 2007، وشهد عليها 16 مجندًا من قوات الأمن المركزي.

شاب في العقد الثالث من عمره، تخلص من حبيبته أعلى الطريق الدائري بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، بحسب ما جاء في التحريات والتحقيقات، التي جرت بمعرفة ضباط مباحث وسط الجيزة، ونيابة حوادث شمال الجيزة.

حب على «عربة فول»

في أول يوليو عام 2007، بدأت الحكاية بنظرات إعجاب على عربة فول، في منطقة أرض اللواء بالعجوزة، في الجيزة، كان يعمل «صبيًا» عليها، وارتبط عاطفيا بابنة صاحب العربة، فقد كانت تساعد والدها، بحسب التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، واعترافات المتهم.

وقال المتهم في اعترافاته، أمام جهات التحقيق وقتها أنّه تقدّم لوالد الفتاة للزواج منها لكنه رفض، مشيرا إلى أنّه لم يستسلم بعد رفض طلبه فاتفق مع الفتاة على خطة لإجبار والدها للزواج.

وأضاف في اعترافاته أنّه اتفق مع الفتاة، على «تمثيلية» بأنه يهرول خلفها وهو يمسك بسكين، ويهدد والدها، بالتخلص منها إذا استمر في رفض الارتباط بها، ونفّذ الاثنان الخطة، واستمر وطارد الشاب الفتاة حتى صعدا أعلى الطريق الدائري، وأمسك بها وبدأ في تهديد والدها الذي كان يلحق بهما.

وفي أثناء المطاردة «الوهمية» تصادف مرور سيارتي أمن مركزي، توقفتا عندما شاهد سائقاها ذلك المشهد، وترجل منها نحو 16 مجندًا من قوات الأمن المركزي وحاصروا الشاب، الذي ردّد عبارات «ابعدوا عني لاحسن أموتها في إيدي»، لم يستمر المشهد التمثيلي كثيرًا، إذ تخلص الشاب من حياة الفتاة دون أن يشعر وسط قوات الشرطة، وجلس بجوار جثتها يصرخ قائلا: «قلت حب عمري».

المحكمة تقضي بإعدام المتهم

وضُبط المتهم، واقتيد إلى قسم شرطة العجوزة، وسجّلت القوات اعترافات المتهم في محضر الشرطة، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأحيلت أوراق القضية إلى المحكمة، وبعد تداول أوراق القضية في جلسات عدة، قضت المحكمة بإعدام المتهم، وأيدت النقض الحكم السابق، ونُفذ حكم الإعدام في المتهم.