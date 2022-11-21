الفنان توني ماهر: بدء تصوير فيلم «عودة طاقية الإخفاء» في ديسمبر

كشف الفنان توني ماهر، عن انطلاق تصوير فيلمه الجديد «عودة طاقية الإخفاء» في شهر ديسمبر المقبل، تمهيداً لطرحه عام 2023، معرباً عن آماله بأن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وأضاف توني ماهر لـ«الوطن»، أنه ينتظر طرح فيلم «في القلب» في دور العرض السينمائي، خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه انتهى من تصويره قبل فترة، مشيرا إلى أن العمل يحمل قصة رومانسية جديدة.

توني ماهر يُشارك في فوازير رمضان 2023 مع مجدي الهواري

وأشار «ماهر» إلى أنه يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، من خلال فوازير من 30 حلقة مع المخرج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها محمد ثروت، ومحمود الليثي، ورنا رئيس وآخرين، مؤكداً أنها تجربة مختلفة وتحمل العديد من المفاجآت.

أبطال فيلم عودة طاقية الإخفاء

فيلم عودة طاقية الإخفاء، من بطولة جماعية يضم نخبة من النجوم، من بينهم الفنانة نانسي صلاح ومحمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» والفنانة ليلى عز العرب والفنان محمود الليثى والفنان توني ماهر وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف الكاتب يوسف حسن يوسف ومن إخراج رامي رزق الله.