بعد وفاة هشام سليم.. مجدي الهواري يكشف كواليس مشاركته في «الناظر»

نعى المخرج مجدي الهواري، الفنان هشام سليم، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، قائلًا: «كما هي حال الدنيا نفارق الأحباب وتترك الذكرى والأحزان.. غالي آخر قد رحل.. الله يرحمك ياصديقي ويغفرك.. لن ننساك وإلى اللقاء».

كواليس مشاركة هشام سليم في فيلم «الناظر»

واستعاد مجدي الهواري، ذكرياته مع هشام سليم، في فيلم «الناظر»، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «دعوته إلى مكتبي لتوقيع عقد فيلم الناظر.. كان الموعد الساعة الرابعة والنصف أتذكر جيدًا.. وحضر إلى المكتب الساعة الثالثة والنصف في مفاجأة غير مسبوقة وقد ترك لي رسالة مكتوبة على السيناريو، وكأنه يعتذر ومحرج من مقابلتي، أو أن الفيلم معجبهوش أو الدور غير مناسب له».

أسجل إعجابي بذكائك الشديد في اختياراتك لعناصر الفيلم

وتابع: «كانت المفاجأة التي تناسب اختلاف هشام سليم وأخلاقه كما عرفته فيما بعد.. ولازلت احتفظ بها ونصها كالآتي.. إلى المنتج الشاب مجدي الهواري توقيعي على السيناريو بمثابة توقيعي على العقد على دور (حسين) لمُساندة بطلك علاء الدين مصحوبة بإعجابي بذكائك الشديد لاختياراتك لعناصر الفيلم.. أخجل من رفض هذا الفيلم».

أبطال وصُناع فيلم الناظر

فيلم الناظر، من بطولة علاء ولي الدين، وهشام سليم، وحسن حسني، وأحمد حلمي، ومحمد سعد، وبسمة، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.