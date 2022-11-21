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«الميرغني» يشكر السيسي على إقامته في مصر: أمنياتنا بالتقدم والازدهاء للأشقاء

كتب:

محمد علي حسن
01:51 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني، مرشد الطريقة الختمية، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على فترة إقامته بالقاهرة.

وجاء نص البرقية كالآتي: «يطيب لنا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان على فترة إقامتنا بدارنا، قاهرة المعز، نكرر الشكر لكم وللقائمين على الأمر، متمنين لكم ولجمهورية مصر العربية الشقيقة التقدم والازدهار، سائلين المولى القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم».

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بقلم محمد علي حسن