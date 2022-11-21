الرئيس السيسي يوجه بنقل «الميرغني» إلى الخرطوم على متن طائرة خاصة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير طائرة مصرية خاصة، لنقل محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مرشد الطريقة الختمية، ومرافقيه من قيادات الحزب والطريقة إلى جمهورية السودان، تقديرا لمكانته الوطنية وقيمته السياسية والروحية.

مرشد الطريقة الختمية يغادر مصر

وكان في وداع الميرغني بمطار القاهرة، مسؤولو ملف شئوون العلاقات المصرية / السودانية بالرئاسة المصرية، فضلا عن عدد من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والطريقة الحتمية من المتواجدين بجمهورية مصر العربية.

يذكر أنّ الميرغني غادر السودان في سبتمبر 2013، وتعد عودته إلى الخرطوم بمثابة الرجوع الأول لموطنه بعد غياب قارب العقد، ويعول على أن تسهم عودة الميرغني إلى جمهورية السودان في دعم التوافق السياسي والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها هذا البلد العربي الأفريقي المهم من تاريخه السياسي المعاصر.