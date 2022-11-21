عاجل.. القوات المسلحة: عرض جوي مُبهر في الغردقة يوم 30 نوفمبر

أعلنت القوات المسلحة، منذ قليل، عزم القوات الجوية تنفيذ عرض جوي مُبهر في سماء مدينة الغردقة، على غرار العرض الجوي المُبهر المُنظم في الفترة الماضية فوق سفح الأهرامات.

ومن المُقرر، أن يُنظم عرض الغردقة الجوي يوم 30 نوفمبر الحالي، بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصرية «النجوم الفضية»، وفريق الألعاب الجوية البريطاني «الأسهم الحمراء»، ورجال قوات المظلات المصرية.

وينعقد العرض فوق البحر الأحمر، وتحديدا في منطقة سهل حشيش بالغردقة.

ويعتبر هذا هو العرض الأول لفريق الألعاب الجوية المصري والبريطاني في سماء مصر.