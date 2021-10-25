«النجوم الفضية» تشارك طلاب الكليات العسكرية حفل تخرجهم (صور)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، وشهد الرئيس مراسم تسليم وتسلم القيادة من دفعات الخريجين للدفعات الجديدة.

الرئيس مراسم تسليم وتسلم القيادة من دفعات الخريجين

وظهر في سماء العرض فريق الألعاب الجوية «النجوم الفضية» لمشاركة الطلاب حفلهم، وتم عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤن المعنوية بعنوان «قادة بوجدان الأمة».

الرئيس يشهد الفيلم التسجيلي «قادة بوجدان الأمة»

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، «الحربية، الجوية، البحرية، والفنية العسكرية، والدفاع الجوي، وكلية الطب العسكري، والمعهد الفني للقوات المسلحة وكليات الدفاع الجوي، وكلية الطب العسكري، والمعهد الفني للقوات المسلحة»، وذلك بمقر الكلية الحربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة يوم الأربعاء الماضي الموافق 20/10/2021، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، واستقبل أهالي الخريجين، رئيس الجمهورية، بالتصفيق الحاد والزغاريد والهتاف، وبادلهم الرئيس السيسي التحية، ومنح أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية، تقديرًا من الرئيس السيسي لأوائل دفعة الخريجين من كلية الشرطة.