سائحون عن زيارة «مولد الحسين»: مكان مفعم بالروحانيات وسنكرر الزيارة

تحدث عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة عن زيارتهم لمسجد الإمام الحسين، خلال ذكرى مولد الحسين وقدوم الرأس الشريف، قائلين إن زيارتهم للحسين رائعة وجاءت ضمن جولة كبيرة ضمن جولاتهم على المساجد والكنائس المصرية، والتي تمثل تاريخًا إسلاميًا مهمًا يسعون إلى معرفته واكتشافه.

وقال الأمريكي ليام أوليفر، لـ«الوطن»، إن هذا الشكل من العمارة لم يره طوال حياته، وشعر بإبهار شديد تجاهه، كما أثنى على تعاون الجميع داخل المكان منذ قدومهم إلى الحسين في مولد الحسين، فور نزولهم من الأتوبيسات الخاصة بالسياح، وطلب المساعدة المستمر أملا في راحة وسعادة أكثر لهم.

أجانب يتحدثون عن زيارة مولد الحسين

كما قال صديقه إيدن ماسون، لـ«الوطن»، إنه شعر براحة نفسية كبيرة، حينما وطأت قدماه محيط مسجد الحسين، ووصف المكان بأنه ملتقى اروحانيات، ويشع منه موجات الراحة التي تتغلغل داخل الروح، وبرغن أنها المرة الثانية التي يزور فيها مصر، لكنها الاولى التي يرى فيها الحسين، وأكد أنها لن تكون الأخيرة خلال زياراته المقبلة.

وزار مولد الحسين اليوم، العديد من الجنسيات المختلفة، من الآسيويين والأفارقة من أصحاب البشرة السمراء، ومن كبار السن والصغار، وأيضًا كان هناك حضور كثيف للسيدات في المصلى الخاص بهم.

واحتفل العديد من المسلمين داخل محيط مسجد الحسين، بذكرى قدوم رأس الحسين، التي استمرت لأيام، وتختتم الثلاثاء المقبل، عن طريق الابتهالات وجلسات الذكر في محيط المسجد.