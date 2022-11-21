وفد طلابي يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالوفد الطلابي لمدرسة (أميريكان سيتي إنترناشونال)، الموجود بشرفات قاعة مجلس النواب الآن، لحضور الجلسة البرلمانية.

رئيس مجلس النواب

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنّ الزيارة تأتي تحقيقا لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية، ولنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب أمل مصر ومستقبلها.