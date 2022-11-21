رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وفد طلابي يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم

كتب:

ولاء نعمه الله
02:52 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
رئيس مجلس النواب بالوفد الطلابي

رئيس مجلس النواب بالوفد الطلابي

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالوفد الطلابي لمدرسة (أميريكان سيتي إنترناشونال)، الموجود بشرفات قاعة مجلس النواب الآن، لحضور الجلسة البرلمانية.

رئيس مجلس النواب

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنّ الزيارة تأتي تحقيقا لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية، ولنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب أمل مصر ومستقبلها.

اقرأ المزيد:

رئيس مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بنجاح «COP27»

عاجل.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الاتصالات من حيث المبدأ

رئيس مجلس النواب يحيل قانون الاستثمار إلى اللجان المختصة لمراجعة الخلافات بشأنه

مجلس النواب يبدأ مناقشة مقترح بتعديل قانون الاتصالات.. تشديد العقوبة

مجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.. اليوم
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.