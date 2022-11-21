رئيس مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بنجاح «COP27»

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة إلى القيادة السياسية والشعب المصري، على النجاح في تنظيم قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، أن «الدولة المصرية أضافت خلال الأيام الماضية إنجازا استثنائيا مُضاء بحروف من نور، بنجاحها المُبهر في تنظيم أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ بمدينة السلام، شرم الشيخ».

قمة المُناخ

وقال فى كلمته بمناسبة نجاح مصر في استضافة قمة المُناخ COP27: هذة القمة التي تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً، لتُثبت مصر خلال تنظيمها لتلك القمة أنها جديرة بكل شئ عظيم، وأن مصر التي لطالما كانت المُنقذ في مراحل التاريخ الفارقة، قد لبت نداء الانسانية والبشرية لمواجهة ذلك الخطر الوجودي الذي يُهدد الحاضر والمُستقبل معاً.

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،أن مصر رفعت خلال تلك القمة لواء قيادة العمل الدولي لتنفيذ التعهدات العالمية في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، مُتخذة شعاراً للقمة، وهو قمة التنفيذ من أجل وضع حد لتلك المأساة الانسانية المُروعة، ولعل ذلك النجاح المشهود له من القاصي والداني في تنظيم تلك القمة، جاء نتاج ثمرة عمل وجهد دؤوب ومتواصل من مؤسسات الدولة المصرية بإشراف وقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع أن يُعيد من جديد اكتشاف الجينات الحضارية المصرية.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلامه للنواب قائلا:لم يكن مجلسكم المُوقر ببعيد عن تلك اللحظة المجيدة للدولة المصرية، فقام مجلس النواب المصري بتنظيم الاجتماع البرلماني العالمي على هامش قمة المُناخ بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية وممثلي أجهزة وهيئات الأمم المتحدة، ليضطلع المجلس بدور ريادي في تعزيز وحشد الجهود البرلمانية العالمية لمواجهة ظاهرة تغير المُناخ، عبر نقاشات برلمانية ثرية ومستفيضة طوال جلسات الاجتماع والتي تناولت كافة أبعاد ظاهرة تغير المُناخ وسبل مواجهتها، في ضوء دور البرلمانات الرئيسي في التعبير عن شواغل الشعوب وقلقها تجاه تداعيات تلك الظاهرة السلبية.

رئيس مجلس النواب

وقال رئيس مجلس النواب :إن الشعب المصري العظيم من حقه اليوم أن يُباهي ويفخر بما وصلت إليه الدولة المصرية من قدرة شاملة على الصعيدين الوطني والعالمي.وأستطرد قائلا:شكرا لأبناء مصر المُخلصين تحت القيادة والرؤية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يواصل العمل ليلاً ونهاراً لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة كأعظم حقيقة سياسية عرفها العالم منذ فجر التاريخ.

وأختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلامه قائلا:حفظ الله مصر وشعبها، وقائدها المُلهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من كل سوء