«أسوشيتدبرس»: قرار COP27 بإنشاء صندوق الخسائر الأهم في عمر أزمة المناخ

ذكرت وكالة أنباء أسوشيتيد برس، اليوم، أنّ اتفاق الدول في جميع أنحاء العالم، على تأسيس صندوق للخسائر والأضرار، خلال مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، الذي انتهت فعالياته أمس، يهدف إلى مساعدة البلدان الأكثر تضررا من ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم، واصفة القرار بأنّه أحد أهم القرارات بشأن محادثات الأمم المتحدة للمناخ منذ بدايتها قبل 30 عامًا.

البلدان الفقيرة تتحمل العبء الأكبر

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنّ إنشاء الصندوق أظهر بشكل مؤكد، أنّ البلدان الفقيرة ذات الموارد المحدودة، هي التي تتأثر أكثر بالظواهر الجوية المتطرفة، مثل الفيضانات وموجات الحرارة والعواصف، مع إقرار الدول الصناعية التي تتحمل مسؤولية تغير المناخ بالرغبة في تقديم المساعدة.

وأضافت «أسوشيتيد برس»، أنّ قادة الحكومات ودعاة حماية البيئة والنشطاء، احتفلوا بخطط إنشاء الصندوق، ويجب علينا الاعتراف بأنّ مؤتمر المناخ الذي نظمته مصر، حقق إنجاز في إقرار مبدأ «الخسائر والأضرار» للمرة الأولى في جدول الأعمال حتى أصبح محور المناقشات، رغم اعتراض الدول الصناعية على هذا الأمر مرات عديدة.

تمويل الصندوق

وتابعت الوكالة، أنّ الصندوق سيعتمد في البداية على مساهمات من البلدان المتقدمة، علاوة على بعض المصادر الأخرى، مثل المؤسسات المالية الدولية، مع إمكانية مشاركة الاقتصادات الكبرى، وأشار النص النهائي لبيان المؤتمر إلى تحديد وتوسيع مصادر التمويل.

وأكملت «أسوشيتيد برس»، أنّ الصين ذكرت أنّ أموال الصندوق الجديد يجب أن تأتي من الدول المتقدمة وليس منها، مع التشديد على عزمها المساهمة في صناديق المناخ إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك أيضًا.

ولفتت الوكالة إلى فكرة صندوق المناخ الأخضر التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2014، وتعهدت بدفع 3 مليارات دولار، وتابعت أنّ الصين دفعت بدورها وقتها 3.1 مليار دولار للصندوق.