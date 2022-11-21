الغرف السياحية: مؤتمر المناخ شهادة دولية على الاستقرار والأمن في مصر

أكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مؤتمر المناخ COP 27، الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ وانتهت فعالياته أمس الأحد، يعد حدثا تاريخيا على جميع الأصعدة، بعد النجاح غير المسبوق الذي حققه المؤتمر، بجانب نتائجه الإيجابية العديدة على دول العالم أجمع بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص.

شهادة دولية للاستقرار والأمن والأمان

وأوضح اتحاد الغرف السياحية في بيان صحفي اليوم أن هذا النجاح أكد المكانة المتميزة التي تحتلها مصر على المستوى الدولي والتي تجسدت في هذا الحضور الرفيع لمعظم قادة العالم وحشد من المسئولين وقادة الرأي وخبراء المناخ وغيرهم من كافة الدول، لافتا إلى أن المؤتمر شهادة دولية للاستقرار والأمن والأمان الذي تتمتع به مصر.

وتوجه الإتحاد باسم القطاع السياحي وجميع العاملين بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الكبيرة بدءً من حرصه على استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم بجانب متابعته الدؤوبة لكل ما يخص كافة تفاصيل استضافة المؤتمر وتوفير كافة الإمكانات للوصول إلى هذا المستوى الرائع والمتميز من التنظيم، كما يتوجه الاتحاد بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء الذي حرص على المتابعة الميدانية بنفسه من خلال زيارات عديدة للوقوف على استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة الحدث، وكذلك كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي ساهمت في تنظيم المؤتمر و النجاح الكبير الذي حققه.

ويؤكد المجلس أنه كان هناك تعاونا كبيرا ومثمرا وتنسيقا على أعلى مستوى بين القطاع السياحي الخاص ووزارة السياحة والآثار وبدعم ومتابعة من وزير السياحة والأثار استعدادا لهذا المؤتمر، وأسفر هذا التعاون عن خروج السياحة المصرية بصورة مشرفة أمام العالم أجمع خلال فعاليات المؤتمر، بجانب التعاون بين الاتحاد والوزارة وعدة جهات حكومية أخرى خلال اللجنة العليا التي شكلتها الدولة لاستضافة المؤتمر.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن تنظيم المؤتمر وما شهده من تميز وفعاليات مهمة ومتابعة دولية كثيفة يصب بصورة كبيرة في صالح قطاع السياحة المصري ويخدم بعدة صور وبشكل قوي جهود تطور ونمو صناعة السياحة.

الوصيف: المؤتمر دعاية مجانية لمصر وشهادة ميلاد لشرم الشيخ

من جهته أكد أحمد الوصيف رئيس المجلس، أن المكاسب السياحية من هذا الحدث الدولي المهم عديدة ومتنوعة، مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر بتلك الصورة التي خرج بها يؤكد جاهزية السياحة المصرية لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى والضخمة.

وأشار الوصيف إلى الأنشطة السياحية المختلفة التي قام بها ضيوف المهرجان خاصة حرص عدد من الزعماء والقادة وكبار الضيوف على زيارة المعالم السياحية والأثرية بمصر بما يمثل دعاية سياحية مجانية تعادل ملايين الدولارات، وأشار إلى أن المؤتمر أيضا كتب شهادة ميلاد جديدة لمدينة شرم الشيخ درة تاج السياحة الدولية ويساهم بصورة كبيرة في عودتها إلى مكانها الطبيعي في المقدمة على خريطة السياحة الدولية.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أن المؤتمر حقق دعاية دولية على نطاق واسع للسياحة المصرية بكافة أنماطها سوف تجني ثمارها في أسرع وقت، مشيرا إلى التغطية الإعلامية الواسعة بكبرى وسائل الإعلام الدولية بكافة الدول مقرونة باسم مصر وشرم الشيخ طوال فترة انعقاد المؤتمر.

وشدد على أن تلك المتابعة الإعلامية وحضور كبار القادة وثراء فعاليات المؤتمر تساهم في خلق صورة ذهنية قوية لمصر وسياحتها على مستوى العالم، وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات مكثفة من القطاع السياحي وفي مقدمته وزارة السياحة والآثار لاستغلال هذا الحدث الدولي ولتستمر قوة الدفع التي حققها لصناعة السياحة والاستفادة من كافة الإيجابيات وتعظيم مكاسبه على القطاع

واختتم أحمد الوصيف تصريحاته بالإشادة الكبيرة بجميع العاملين بالقطاع السياحي خاصة بمنتجعات شرم الشيخ وكافة الأنشطة السياحية بها لما بذلوه من جهد كبير حتى تخرج المدينة بل وصناعة السياحة المصرية بأثرها بتلك الصورة المشرفة أمام العالم أجمع.