استشاري في التنمية المستدامة: صندوق الخسائر والأضرار إنجاز تاريخي لـ COP27

قال الدكتور صالح عزب استشاري التنمية المستدامة، إنّ ما حققه مؤتمر المناخ cop27 بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، يعد إنجازا تاريخيا، وهو أمر لم يحدث خلال 26 دورة للمؤتمر تم عقدها على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوصول لهذا الإنجاز تطلب نقاشات ومفاوضات صعبة، للاتفاق على إنشاء الصندوق لتعويض الدول الفقيرة المتضررة، إضافة إلى إعادة تأكيد أهداف جدية خفض الانبعاثات.

مؤتمر المناخ cop27 شدد على تسريع وتيرة خفض الانبعاثات

وأضاف عزب في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن اتفاقية باريس اقتصرت على الوعود والتعهدات بتخفيض الانبعاثات، والتي انتهت بانسحاب الرئيس الأمريكي السابق من الاتفاقية، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ قام بالبناء على المؤتمرات والاتفاقيات السابقة باريس وجلاسكو ونجح في فرض ضرورة الحد من الانبعاثات والتقليل من الغازات الدفيئة بشكل سريع.

مصر دفعت بالمفاوضات لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار

وأوضح استشاري التنمية المستدامة أن العالم يمر بظروف استثنائية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما دفع الدول الكبرى والمسئولة عن 85% من الانبعاثات إلى محاولة التملص من الالتزام بدفع التمويل المطلوب، وهنا كان الدور المصري بدفع المفاوضات إلى تحديد التمويل اللازم للدول الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية، وذلك يعد أبرز نجاحات القمة من خلال إنشاء صندوق الخسائر والأضرار للدول الأكثر تضررًا من هذه التغيرات.