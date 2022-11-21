فريق الألعاب الجوية المصري عن «عرض الغردقة»: سيسهم في تنشيط السياحة

نظمت القوات الجوية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنفيذ عرض الغردقة الجوي HURGHADA AIR SHOW 2022، المقرر تنفيذه في نهاية الشهر الحالي في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري «النجوم الفضية»، وفريق الألعاب الجوية البريطاني «السهام الحمراء»، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة في تنظيم الفعاليات الكبرى.

وألقى المقدم طيار محمد رفعت، من فريق الألعاب الجوية المصري، كلمة أشار فيها إلى أهمية العرض الذي يسهم في تنشيط حركة السياحة بواحدة من أجمل المدن الساحلية المصرية، التي تتمتع بإطلالة ساحرة وبجمال طقسها المعتدل بمختلف فصول العام، معربا عن تقديره لفريق الألعاب الجوية البريطاني الذي يتمتع بسمعة راقية خلال مشاركاته بمختلف العروض.

وأعرب العقيد مارك باينون، الملحق العسكري البريطاني بمصر، خلال كلمته، عن سعادته بالمشاركة، موجّها الشكر للقوات الجوية المصرية على توجيهها الدعوة لمشاركة الفريق البريطاني بالعرض، مؤكدا أنّ العرض بمثابة فرصة مهمة لتعزيز علاقات القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية المصرية.

يأتي ذلك امتدادا للنجاح المبهر الذي تم تحقيقه بالعرض الجوي بمنطقة الأهرامات، ولقي تفاعلا جماهيريا كبيرا وإشادة من متابعيه على مستوى العالم.