الطرق الصوفية تحتفل بالليلة الختامية لمولد الحسين غدا بعنوان «في حب مصر»

تستعد الطرق الصوفية، غدا الثلاثاء، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين، بمشاركة الآلآف من مريدي وأتباع الطرق الصوفية، ومن المنتظر مشاركة 30 طريقة صوفية في فعاليات الليلة الختامية.

كانت الفعاليات الاحتفال بدأت، منذ الأسبوع الماضي، بحضور أحباب ومريدي الصوفية، الذين قدموا من كل أنحاء مصر، لإحياء ليلة المولد الحسيني أو ماتعرف بذكرى أستقرار رأس الإمام الحسين.

ونظمت الطرق الصوفية على مدار أسبوع كامل حملات وفعاليات توعوية لمريدي وأتباع الطرق، في ذكرى مولد الحسين حيث طالبتهم بضرورة مساندة الدولة ودعم القيادة السياسية والتصدي لمخططات الفوضى والإرهاب من خلال حث الناس على الوقوف مع الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي ضد محاولات العبث بأمن وقدرات الوطن، وكذلك التصدى لمخططات الفتنة والإرهاب.

احتفالات الطرق الصوفية بمولد الحسين

وقال الدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية، عضو المجلس الصوفى الأعلى، إن الطرق الصوفية عامل رئيسي في دعم واستقرار الدولة المصرية، وهذا منذ قديم الأذل؛ لأن الدول تعلم جيدًا أنّ الصوفية ليس لديها أي أطماع، وهدفها الأساسي هو الحفاظ على أمن وآستقرار مصر، والتصدي لمخططات الفتنة والإرهاب التي تحاول بعض الجهات الخارجية، ضرب البلاد من خلال هذه المخططات، لأبناء ومريدي الصوفية ومن مولد الحسين يبعثون برسائل دعم ومساندة للقيادة السياسية والدولة المصرية.

احتفال الطريقة الجازولية بمولد الحسين

في سياق متصل، قال الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الصوفى الأعلى، إنّ الطرق الصوفية تقف مع الدولة المصرية بكل ما أوتيت من قوة، وذلك لأن مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه، وأبناء ومريدي الصوفية جميعا محبون لبلدهم ورئيسهم، لذلك نحن لانخشي إلا الله ويحب على القاصي والداني أن يعلم جيدا أن ملايين الصوفية في مصر يقفون خلف قيادتهم الرشيدة ويدعمونها بكل قوة من خلال دعوة الناس في القرى والنجوع والمحافظات المختلفة لرفض أي أمور من شإنها هدم الدولة أو إقتصادها.