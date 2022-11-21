الخميس المقبل.. افتتاح الدورة السابعة من «ليالي السينما الكورية» في الزمالك

يفتتح المركز الثقافي الكوري في مصر، الخميس المقبل، الدورة السابعة لمهرجان السينما الكورية «ليالي السينما الكورية 2022»، وذلك في سينما الزمالك.

وذكر بيان أصدرته سفارة كوريا الجنوبية في القاهرة، اليوم، أنه سيعرض خلال المهرجان 4 أفلام مختلفة على مدار أربعة أيام حتى الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه لأول مرة، سيتم دعوة مخرجي الأفلام الأربعة لحضور عروض الأفلام، والتي سيتبعها حلقة نقاش مفتوحة مع الجمهور من أجل الرد على أي أسئلة قد تكون لديهم فيما يتعلق بالمحتوى أو المعلومات الواردة في الفيلم.

كوريا الجنوبية من أكثر الدول تأثيرا في صناعة السينما عالميًا

وأشار البيان، إلى أن الدكتورة هان سون هي من الأكاديمية الدولية للأعمال السينمائية في كلية بوسان للسينما الآسيوية، ستشارك في هذه المناقشات؛ من أجل إلقاء الضوء عن صناعة السينما الكورية، وكيف رسخت كوريا الجنوبية نفسها كواحدة من أكثر الدول تأثيرا في صناعة السينما عالميًا.

الأفلام التي ستعرض خلال المهرجان

ولفت البيان، إلى أنه من المقرر أن يتضمن المهرجان معرضا خاصا للأفلام الكورية؛ بهدف إثراء معرفة الجمهور بمختلف تصنيفات السينما الكورية، موضحًا أنه في اليوم الأول للمهرجان سيعرض فيلم «الأخوة المتميزون» من إخراج «يوك سانج هيو»، وهو فيلم كوميدي درامي أنتج في 2019، ويتناول قصة حقيقية تدور حول رابطة الصداقة القوية بين شخصين، بالإضافة إلى عرض فيلم «غابة صغيرة» في اليوم الثاني، وهو فيلم درامي أنتج في 2018 للمخرج «ليم سون لاي».

وأوضح أنه في اليوم الثالث يعرض فيلم «ماجي»، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج «لي أوك سوب»، أنتج عام 2019، كجزء من مشروع فيلم حقوق الإنسان، لافتًا إلى عرض فيلم «كاسيوبيا» للمخرج «شين يون شيك» في اليوم الأخير للمهرجان.