سفير كوريا الجنوبية: مصر تشهد خطة إصلاح شاملة هدفها بناء الإنسان

أكد هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا في جميع المجالات وعلى رأسها التعليم والصناعة، مشيدًا بإقبال الكثير من المواطنين المصريين على تعلم اللغة الكورية؛ بما يسهم في تقوية التواصل بين الشعبين الشقيقين.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية، خلال كلمة ألقاها أمس الاثنين ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لجمهورية كوريا الجنوبية، بالنهضة الشاملة التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة لتحسين حياة مواطنيها، والوصول إلى مستوى عالٍ من التطوري العمراني والبشري.

سفير كوريا الجنوبية: ندعم خطط الإصلاح المصرية

وتعهد «جين ووك»، بالعمل بجد لصناعة مستقبل مشرق لمصر وكوريا الجنوبية، معلنًا استعداد كوريا الجنوبية التام لدعم برامج الإصلاح الشاملة التي تتم على أرض المحروسة، وحرصها على تقديم الدعم الكامل في كل القضايا التي تخدم الإنسانية، متعهدًا بالعمل بجد لصناعة مستقبل مشرق لكلا البلدين.

واستعرض السفير هونج، مقطع فيديو لأهم الأنشطة الدبلوماسية العامة للسفارة، التي تهدف إلى الاقتراب من الشعب المصري، موضحًا أن مصر وكوريا تتمتعان بأفضل تعاون حكومي منذ إنشاء شراكة التعاون الشاملة في عام 2016 عندما قام الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى سيول.

وأظهر الفيديو، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية واللقاءات التي شارك فيها السفير مع المسؤولين وغيرهم من أبناء الشعب المصري في العديد من المناسبات، معربًا، عن أمنياته بالنجاح والازدهار للقاهرة.

6 جامعات تُعلم اللغة الكورية في مصر

كما تطرق خلال كلمته، إلى الحديث عن التعاون في مجال التعليم، موضحًا أن هناك 6 جامعات في مصر تُعلم اللغة الكورية، مختتمًا حديثه قائلًا: «لنصنع مستقبلا جميلا معا».

وحضر حفل العيد القومي لسفارة كوريا الجنوبية، عدة سفراء منهم: «المكسيك، اليابان، أوكرانيا، الأردن، الفلبين، سويسرا، روسيا، أرمينيا، بنجلاديش، نيوزيلندا، مالطا، فرنسا، نيبال، ميانمار، الأرجنتين، كازاخستان، بلغاريا، بولندا، المجر، ليتوانيا، سلطنة عمان، هولندا، مالي، كوت ديفوار، تشاد، بنجلاديش، الفاتيكان، ألمانيا».